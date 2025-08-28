Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Huthis do Iêmen denunciam novo ataque israelense contra Saná

Autor AFP
Os huthis no Iêmen informaram, nesta quinta-feira (28), sobre um ataque israelense contra a capital, Saná, quatro dias depois que bombardeios israelenses deixaram dez mortos, segundo os insurgentes pró-iranianos, que lançaram vários ataques com mísseis contra o território israelense.

"Agressão israelense contra a capital, Saná", escreveu no X o canal huthi Al Masirah, sem dar mais detalhes, após as incursões recentes que, segundo eles, atingiram posições na capital e em áreas sob seu controle.

O exército israelense confirmou, por sua vez, ter atacado um "alvo militar" em Saná.

Os huthis dizem agir em solidariedade aos palestinos de Gaza e lançam regularmente ataques com mísseis e drones contra Israel, embora a maioria seja interceptada.

Estes insurgentes, que controlam amplas zonas do Iêmen, em guerra desde 2014, fazem parte de uma aliança impulsionada pelo Irã contra Israel, que também inclui o Hezbollah no Líbano e o Hamas na Faixa de Gaza.

