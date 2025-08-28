França, Reino Unido e Alemanha ativam mecanismo para restabelecer sanções da ONU ao Irã

França, Reino Unido e Alemanha (E3) ativaram, nesta quinta-feira (28), o mecanismo que permite restabelecer as sanções da ONU contra Teerã devido ao não cumprimento de seus compromissos sobre seu programa nuclear, segundo uma carta ao Conselho de Segurança, à qual a AFP teve acesso.

Os três governos "desejam notificar o Conselho de Segurança que, sobre a base de provas factuais, o E3 considera que o Irã está em uma posição de não cumprimento significativo de seus compromissos" em virtude do acordo nuclear de 2015. Por isso, "invocam o mecanismo conhecido sob o nome de 'snapback'", que inicia um processo de 30 dias para permitir a retomada de uma série de sanções suspensas há 10 anos, indica o documento.