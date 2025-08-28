FBI investiga ataque a escola nos EUA como ato de terrorismo

Polícia de Minneapolis relata mortes de ao menos duas crianças em atentado a escola católica, que deixou 17 feridos. Papa Leão 14 lamenta o ocorrido. País já soma 287 ataques a tiros somente em 2025.Um atirador abriu fogo durante uma missa em uma escola católica de Minneapolis, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (27/08), matando ao menos duas crianças e ferindo outras 17 antes de tirar a própria vida, disseram as autoridades. O chefe de polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, disse à imprensa que o atirador, de pouco mais de 20 anos, disparou contra a Igreja da Anunciação enquanto dezenas de alunos estavam na missa. A igreja fica ao lado de uma escola na zona sul da cidade. "Duas crianças, de 8 e 10 anos, foram mortas nos bancos onde estavam sentadas", disse O'Hara, acrescentando entre os 17 feridos estavam 14 crianças. Ele afirmou que as vítimas restantes devem sobreviver. Segundo o chefe de polícia, o atirador estava armado com um fuzil, uma espingarda e uma pistola. Ele disse que o suspeito se aproximou da lateral da igreja e disparou dezenas de tiros através das janelas em direção às crianças sentadas nos bancos durante a missa, pouco antes das 8h30, no horário local. A escola foi evacuada e as famílias dos alunos foram posteriormente encaminhadas para uma zona de reunificação. FBI investiga ato de terrorismo O diretor do FBI, Kash Patel, disse que a agência está investigando o tiroteio "como um ato de terrorismo doméstico e crime de ódio contra católicos". O'Hara disse que o atirador, Robin Westman, de 23 anos, não tinha um histórico criminal conhecido, agiu sozinho e havia comprado as armas recentemente através de meios legais. O policial disse que as autoridades têm conhecimento de um vídeo mostrando textos que o atirador programou para serem publicados no YouTube. O conteúdo foi removido e está sob análise enquanto os investigadores tentam determinar o motivo do crime. Autoridades federais se referiram a Westman como transgênero. A identidade de gênero de Westman, porém, não estava clara. Em 2020, um juiz aprovou uma petição, assinada pela mãe de Westman, solicitando a mudança de nome de Robert para Robin, afirmando que a requerente "se identifica como mulher e quer que seu nome reflita essa identificação". O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, condenou qualquer iniciativa de ódio direcionado à comunidade transgênero da cidade. Papa lamenta incidente O papa Leão 14 se disse "profundamente entristecido" pelo atentado. O pontífice – o primeiro americano a liderar a Igreja Católica – enviou suas condolências "aos afetados por esta terrível tragédia, especialmente às famílias que agora sofrem com a perda de uma criança". O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ter sido informado sobre "o trágico tiroteio em Minneapolis". "O FBI reagiu rapidamente e está no local. A Casa Branca continuará monitorando esta terrível situação", escreveu o presidente nas redes sociais. "Por favor, juntem-se a mim nas orações por todos os envolvidos." O tiroteio ocorreu apenas dois dias após o início das aulas na Escola Católica Annunciation, uma escola primária particular com cerca de 395 alunos, ligada a uma Igreja Católica localizada em uma área residencial no sudeste da maior cidade do estado de Minnesota. EUA registram 287 ataques a tiros em 2025 O tiroteio foi o mais recente de uma série de incidentes fatais em Minneapolis em menos de 24 horas. Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas em um tiroteio na tarde de terça-feira. Horas depois, duas pessoas morreram em outros dois tiroteios na cidade. O'Hara disse que o tiroteio na escola católica não parece estar relacionado a outros episódios de violência recentes. Apenas neste ano ocorreram nos Estados Unidos ao menos 287 ataques a tiros em massa – definidos como incidentes envolvendo pelo menos quatro vítimas, mortas ou feridas –, de acordo com a ONG Arquivo de Violência Armada. Pelo menos 16.700 pessoas foram mortas em atos de violência com armas de fogo nos EUA no ano passado. Esses dados não incluem os suicídios. rc (AFP, AP)