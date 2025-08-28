Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho de Segurança da ONU vota pela retirada das forças de paz do Líbano em 2027

O Conselho de Segurança da ONU votou, nesta quinta-feira (28), para permitir que os capacetes azuis da ONU deixem o Líbano em 2027, após prolongar essa missão de manutenção da paz (Unifil) pela última vez. 

Israel e os Estados Unidos solicitaram o fim da missão. A resolução, adotada por unanimidade, "decide estender pela última vez o mandato da Unifil (...) até 31 de dezembro de 2026, e iniciar uma retirada ordenada e segura a partir da mesma data, dentro de um ano". 

O enviado israelense na ONU, Danny Danon, saudou a decisão. "Pela primeira vez, temos boas notícias da ONU", disse.

