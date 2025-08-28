Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chefe de governo alemão considera 'evidente' que não haverá encontro entre Zelensky e Putin

Chefe de governo alemão considera 'evidente' que não haverá encontro entre Zelensky e Putin

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O líder do governo alemão, Friedrich Merz, considerou nesta quinta-feira (28) "evidente que não haverá nenhum encontro" imediato entre o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, como espera Donald Trump para encontrar uma saída para a guerra.

"É evidente que não haverá nenhum encontro entre o presidente Zelensky e o presidente Putin, ao contrário do acordado entre o presidente Trump e o presidente Putin", declarou o dirigente alemão ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, no início de um conselho de ministros franco-alemão.

Depois de se reunir na semana passada com Zelensky, Donald Trump disse ter mantido uma conversa telefônica com Vladimir Putin e assegurou que este havia concordado em realizar uma reunião bilateral com seu homólogo ucraniano. 

No entanto, e apesar da pressão do presidente americano para alcançar um acordo que ponha fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia, Moscou afirmou desde então que não há planos para tais negociações.

pyv/liu/hgs/mb/lm

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar