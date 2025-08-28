Chefe de governo alemão considera 'evidente' que não haverá encontro entre Zelensky e Putin

O líder do governo alemão, Friedrich Merz, considerou nesta quinta-feira (28) "evidente que não haverá nenhum encontro" imediato entre o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, como espera Donald Trump para encontrar uma saída para a guerra.

"É evidente que não haverá nenhum encontro entre o presidente Zelensky e o presidente Putin, ao contrário do acordado entre o presidente Trump e o presidente Putin", declarou o dirigente alemão ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, no início de um conselho de ministros franco-alemão.