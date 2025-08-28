Ataque da Rússia em Kiev atinge prédios da UE e do Reino Unido, e enviado russo é convocado

O bombardeio da Rússia na capital da Ucrânia, Kiev, com drones e mísseis na madrugada desta quinta-feira, 28, atingiu o prédio da delegação da União Europeia (UE) e o edifício do British Council na cidade ucraniana, o que fez com que o enviado russo ao bloco fosse convocado.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que nenhum funcionário foi ferido com o ataque, e a chefe de Relações Exteriores do bloco, Kaja Kallas, disse que convocará o enviado russo à UE. "Nenhuma missão diplomática deve jamais ser um alvo. Em resposta, estamos convocando o enviado russo em Bruxelas", escreveu em postagem no X.