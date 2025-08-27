Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zelensky afirma que prepara garantias de seguranças, mas que Rússia envia sinais negativos

Autor Agência Estado

Zelensky afirma que prepara garantias de seguranças, mas que Rússia envia sinais negativos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou nesta quarta, 27, com o homólogo finlandês Alexander Stubb, ocasião na qual disse que ambos coordenaram suas posições para alcançar resultados mais substanciais. Em publicação na rede social X, o ucraniano disse que as equipes "estão preparando ativamente a arquitetura de garantias de segurança fortes e multilaterais para a Ucrânia, com todos os envolvidos - europeus, americanos e nossos outros parceiros na Coalizão dos Dispostos".

"Comandantes militares, ministros da defesa e conselheiros de segurança - em diferentes níveis, estamos preparando os componentes da segurança futura. Estamos acelerando o processo de definição dos detalhes. Já é hora de organizar o formato das discussões entre os líderes para determinar as principais prioridades e cronogramas", afirmou.

"Uma área importante são as relações com os Estados Unidos, garantindo o máximo de substância nessas relações. Infelizmente, os russos estão atualmente enviando sinais negativos em relação a reuniões e novos desenvolvimentos", escreveu. "Os ataques às nossas cidades e vilas continuam. A cada dia há novas vítimas. Os russos só reagirão a pressões reais em resposta a tudo isso. Pressão é necessária. Contamos com ela. Medidas concretas da Rússia são necessárias - medidas em direção a uma diplomacia real", conclui.

