As tarifas aplicadas pelos Estados Unidos às importações de produtos da Índia, que desde o início do mês eram de 25%, dobraram nesta quarta-feira para 50%, uma forma do presidente Donald Trump de punir Nova Délhi por comprar petróleo da Rússia.

Tarifas americanas sobre importações da Índia sobem para 50% por compras de petróleo russo

O Exército de Israel intensificou as operações ao redor da Cidade de Gaza nesta quarta-feira (27), enquanto aguarda os resultados de uma reunião na Casa Branca, liderada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o pós-guerra no território palestino devastado.

SARAJEVO:

Haggadah de Sarajevo, tesouro judaico que enfrenta novo teste com a guerra de Gaza

Em sete séculos de história, a Haggadah de Sarajevo sobreviveu à expulsão dos judeus da Espanha, aos nazistas e a um cerco. Em sua enésima reviravolta, o precioso manuscrito religioso está agora envolvido em uma controvérsia centrada em Gaza e Israel.

=== VENEZA CINEMA ===

VENEZA:

Festival de Veneza estende o tapete vermelho para as estrelas

O Festival de Veneza estende nesta quarta-feira (27) seu tapete vermelho para receber dezenas de estrelas mundiais, incluindo Julia Roberts e George Clooney, na 82ª edição do evento, que também pode ser marcada por questões políticas.

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

GUAYAQUIL:

Vida noturna de Guayaquil se apaga sob onda de extorsões e mortes

Ligações com ameaças, tiros e pacotes explosivos de advertência. Sob um regime de extorsões e assassinatos, as máfias acabaram com as festas nas "zonas vermelhas" de Guayaquil, o principal porto do Equador, mergulhado na violência do tráfico de drogas.

-- EUROPA

MADRI:

Troca de acusações por incêndios marca o novo rumo político na Espanha

A gestão dos incêndios na Espanha domina o retorno da política nacional após o recesso, com trocas de acusações entre o governo de esquerda e o Partido Popular conservador, à frente das regiões mais afetadas pelas chamas.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

As tarifas aplicadas pelos Estados Unidos às importações de produtos da Índia, que desde o início do mês eram de 25%, dobraram nesta quarta-feira para 50%, uma forma do presidente Donald Trump de punir Nova Délhi por comprar petróleo da Rússia.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

SOUTH PADRE ISLAND:

SpaceX lança megafoguete Starship após explosões em testes anteriores

O megafoguete Starship, da empresa americana SpaceX, decolou na terça-feira (26), em seu décimo voo de teste, após uma série de problemas técnicos colocarem em dúvida a sua viabilidade.

BUENOS AIRES:

Hacktivistas reciclam aparelhos obsoletos na Argentina: 'O velho funciona'

Um console de jogos feito com um ventilador ou uma máquina de cartão transformada em uma câmera fotográfica são algumas das invenções dos "cybercirujas", um coletivo de hacktivistas argentinos que reciclam dispositivos eletrônicos para desafiar a obsolescência e o lixo eletrônico gerado.

=== ESPORTES ===

-- TÊNIS

Acompanhamento do US Open

