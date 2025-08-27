Manchester United cai na Copa da Liga para time da 4ª divisão

Com a vitória, o modesto clube da costa leste da Inglaterra consegue o maior feito de sua história, contra um United que começou a partida de forma catastrófica, perdendo por 2 a 0 com 30 minutos de bola rolando.

O Manchester United foi eliminado na 2ª fase da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (27), ao ser derrotado nos pênaltis pelo Grimsby Town, time da quarta divisão.

Os 'Red Devils' acordaram depois do intervalo e conseguiram empatar na reta final, com os gols de Bryan Mbeumo (75') e Harry Maguire (89').

Sem prorrogação, o duelo foi diretamente para a disputa de pênaltis e a indecisão durou até o placar marcar 12 a 11 para o Grimsby Town, quando Mbeumo mandou sua cobrança no travessão.

O Manchester United vive mais um péssimo início de temporada. Esta inesperada eliminação no terceiro maior torneio nacional se soma aos resultados decepcionantes nos dois primeiros jogos do Campeonato Inglês: derrota em casa para o Arsenal (1 a 0) e empate fora com o Fulham (1 a 1).

No próximo sábado, o time receberá o Burnley em Old Trafford, pela terceira rodada, em jogo que agora ganha contornos dramáticos para apagar um incêndio que aumenta ainda mais a pressão sobre o técnico Rúben Amorim, já questionado desde a temporada passada.