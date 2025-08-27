Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester United cai na Copa da Liga para time da 4ª divisão

Autor AFP
O Manchester United foi eliminado na 2ª fase da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (27), ao ser derrotado nos pênaltis pelo Grimsby Town, time da quarta divisão.

Com a vitória, o modesto clube da costa leste da Inglaterra consegue o maior feito de sua história, contra um United que começou a partida de forma catastrófica, perdendo por 2 a 0 com 30 minutos de bola rolando.

Os 'Red Devils' acordaram depois do intervalo e conseguiram empatar na reta final, com os gols de Bryan Mbeumo (75') e Harry Maguire (89').

Sem prorrogação, o duelo foi diretamente para a disputa de pênaltis e a indecisão durou até o placar marcar 12 a 11 para o Grimsby Town, quando Mbeumo mandou sua cobrança no travessão.

O Manchester United vive mais um péssimo início de temporada. Esta inesperada eliminação no terceiro maior torneio nacional se soma aos resultados decepcionantes nos dois primeiros jogos do Campeonato Inglês: derrota em casa para o Arsenal (1 a 0) e empate fora com o Fulham (1 a 1).

No próximo sábado, o time receberá o Burnley em Old Trafford, pela terceira rodada, em jogo que agora ganha contornos dramáticos para apagar um incêndio que aumenta ainda mais a pressão sobre o técnico Rúben Amorim, já questionado desde a temporada passada.

Além do United, outros três clubes da primeira divisão foram eliminados nesta 2ª fase da Copa da Liga Inglesa: West Ham, Bournemouth e Leeds United.

-- Resultados da 2ª fase da Copa da Liga Inglesa com a presença de equipes da Premier League:

- Terça-feira:

(+) Wolverhampton (1ª) - West Ham (1ª) 3 - 2

Bournemouth (1ª) - (+) Brentford (1ª) 0 - 2

(+) Sheffield Wednesday (2ª) - Leeds United (1ª) 1 - 1 (3 a 0 nos pênaltis)

- Quarta-feira:

(+) Everton (1ª) - Mansfield Town (3ª) 2 - 0

(+) Fulham (1ª) - Bristol City (2ª) 2 - 0

Oxford United (2ª) - (+) Brighton (1ª) 0 - 6

(+) Grimsby Town (4ª) - Manchester United (1ª) 2 - 2 (12 a 11 nos pênaltis)

