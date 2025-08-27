Jornalistas exigem que Reino Unido pressione por proteção de colegas em Gaza

Jornalistas do Reino Unido se manifestaram nesta quarta-feira (27) no centro de Londres por seus cinco colegas mortos em dois ataques militares israelenses a um hospital na Faixa de Gaza, que também mataram outras 15 pessoas. Os comunicadores, membros do Sindicato Nacional de Jornalistas da Grã-Bretanha (NUJ), se reuniram em frente à residência do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em Downing Street, para entregar uma carta exigindo que alguém seja responsabilizado pelas mortes e que o Reino Unido tome medidas para reforçar a proteção aos trabalhadores da imprensa.

Os participantes leram em voz alta os nomes dos mais de 200 jornalistas que morreram em Gaza desde os ataques do movimento islamista armado Hamas a Israel, em outubro de 2023, e a resposta militar de Israel. Ao todo, 20 pessoas morreram na segunda-feira nos ataques de Israel ao hospital Nasser, em Khan Yunis, entre elas cinco repórteres — três deles que trabalhavam para as agências internacionais Reuters e Associated Press, e para a rede internacional de televisão Al Jazeera. O Exército israelense disse na terça-feira que o alvo dos ataques, que provocaram grande condenação internacional, era uma câmera supostamente operada pelo Hamas. Este é apenas o ataque mais recente de Israel no qual jornalistas morreram, o que tem provocado acusações de que os comunicadores estão sendo deliberadamente visados pelos militares.