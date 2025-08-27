Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã afirma que ativação de sanções afetaria cooperação nuclear com AIEA

AFP
AFP
O Irã afirmou nesta quarta-feira (27) que, se Alemanha, França e Reino Unido ativarem as sanções previstas no acordo internacional de 2015, isso afetará sua cooperação com a agência da ONU que supervisiona as atividades nucleares.

"Se essa medida for adotada, o caminho de diálogo aberto com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) também será completamente afetado e provavelmente será interrompido", declarou o vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, à televisão estatal.

