Incêndio atinge usina nuclear russa após ataque de drone

Moscou acusa Kiev de lançar ofensiva contra sua infraestrutura de energia. Terminal de combustível também foi danificado no dia em que a Ucrânia comemora sua independência da antiga União Soviética.A Rússia acusou a Ucrânia neste domingo (24/08) de lançar ataques com drones contra instalações de energia, provocando um incêndio em uma das maiores usinas nucleares russas, localizada em Kursk, no oeste do país. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que pelo menos 95 drones ucranianos foram interceptados em mais de uma dúzia de regiões russas ao longo da madrugada de domingo, data em que a Ucrânia celebra sua declaração de independência da antiga União Soviética, em 1991. A usina nuclear de Kursk, localizada a apenas 60 km da fronteira com a Ucrânia, informou que as defesas aéreas derrubaram um drone que explodiu próximo à planta logo após a meia-noite, no horário local, danificando um transformador auxiliar e forçando uma redução de 50% na capacidade operacional do reator. O incêndio foi controlado e não houve feridos, de acordo com a assessoria de imprensa da usina. Os níveis de radiação permaneceram dentro da normalidade. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão nuclear da ONU, disse estar ciente dos relatos de que um transformador na usina pegou fogo devido à atividade militar e ressaltou que todas as instalações nucleares devem ser protegidas em todos os momentos. O governador interino da região russa de Kursk, Alexander Khinshtein, criticou a Ucrânia. "Eles são uma ameaça à segurança nuclear e uma violação de todas as convenções internacionais”, escreveu Khinshtein no aplicativo de mensagens Telegram. Explosão atinge terminal de combustível Bombeiros também foram acionados para conter um incêndio no porto de Ust-Luga, na região russa de Leningrado, onde fica um importante terminal de exportação de combustível. O governador regional disse que cerca de 10 drones ucranianos foram abatidos, mas os destroços provocaram o fogo. Imagens que circularam em canais russos no Telegram mostram um drone voando diretamente contra um terminal de combustível, seguido por uma enorme bola de fogo que subiu ao céu, deixando uma pluma de fumaça preta que se espalhou pelo horizonte. "Bombeiros e equipes de emergência estão atualmente trabalhando para extinguir o incêndio”, disse Alexander Drozdenko, governador da região de Leningrado. Não houve feridos. O complexo de Ust-Luga processa condensado de gás em nafta leve e pesada, querosene de aviação, óleo combustível e gasóleo. A empresa responsável, Novatek, exporte os produtos principalmente para a Ásia. A Rosaviatsia, autoridade de aviação civil da Rússia, informou que voos foram interrompidos por várias horas em diversos aeroportos russos durante a madrugada, incluindo o aeroporto Pulkovo, na região de Leningrado. Ucrânia não confirma ataques Sem confirmar a autoria da ofensiva contra a planta nuclear, a Força Aérea da Ucrânia informou apenas que a Rússia lançou 72 drones e um míssil de cruzeiro contra seu território no mesmo período. Segundo Kiev, 48 drones foram derrubados ou neutralizados. Kiev reforça com frequência que seus ataques dentro da Rússia são uma resposta às contínuas ofensivas russas contra a Ucrânia e têm como objetivo destruir infraestrutura considerada crucial para os esforços militares de Moscou. No início deste mês, o exército ucraniano afirmou ter atingido a refinaria de petróleo de Syzran. A refinaria, de propriedade da Rosneft, foi obrigada a suspender a produção e a entrada de petróleo após o ataque, disseram fontes à agência de notícias Reuters. Enquanto isso, os combates continuaram na linha de frente no leste da Ucrânia, onde a Rússia afirmou no sábado que suas forças tomaram duas aldeias na região de Donetsk. A ofensiva é vista como uma tentativa de Moscou de obter vantagem nas negociações de paz mediadas pelos EUA. Ucrânia comemora Dia da Independência Os incidentes ocorreram enquanto a Ucrânia comemorava o Dia da Independência, em memória à sua emancipação da União Soviética em 1991. O presidente ucraniano Volodimir Zelenski fez um pronunciamento em vídeo a partir da Praça da Independência, em Kiev. "O nosso futuro depende apenas de nós. E o mundo sabe disso. E o mundo respeita isso. Ele respeita a Ucrânia. Ele vê a Ucrânia como igual", afirmou, em referência à cúpula EUA-Rússia no Alasca, realizada no início de agosto, que levantou temores de que os interesses ucranianos e europeus seriam escanteados. O enviado especial dos Estados Unidos, Keith Kellogg, participou das celebrações em Kiev, ocasião em que Zelenski o condecorou com a Ordem do Mérito da Ucrânia, de 1ª classe. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, também esteve no evento. Já a Noruega aproveitou a ocasião para lançar um novo pacote de ajuda militar, prometendo cerca de 7 bilhões de coroas norueguesas (R$ 3,7 bilhões) para sistemas de defesa aérea ucranianos. O primeiro-ministro Jonas Gahr Store disse que a Noruega e a Alemanha estão financiando conjuntamente dois sistemas Patriot, incluindo mísseis, além de Oslo ajudar na aquisição de radares de defesa aérea. Pentágono bloqueia ataques de longo alcance O Pentágono tem proibido a Ucrânia de usar os sistemas de mísseis táticos americanos para atingir alvos dentro da Rússia, segundo revelou o Wall Street Journal, citando autoridades americanas. Se confirmado, o movimento representa uma limitação severa na capacidade de Kiev de usar uma arma em alvos profundos na Rússia. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, tem a palavra final sobre o uso, pela Ucrânia, de armas de longo alcance fabricadas nos EUA, assim como das fornecidas por aliados europeus que dependem de inteligência e componentes americanos, disse o WSJ. A notícia surge em meio à crescente frustração pública do presidente dos EUA, Donald Trump, com a guerra e sua incapacidade de garantir um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Trump afirmou na sexta-feira que em breve tomaria uma decisão entre impor sanções econômicas à Rússia ou, alternativamente, se retirar do processo de paz. gq (Reuters, AP, DW, OTS)