Espanha registra onda de calor mais intensa da história

Com 4,6 °C acima da média, período de 3 a 18 de agosto superou anomalia observada em julho de 2022. Temperaturas elevadas agravaram incêndios no país.A onda de calor que atingiu a Espanha em agosto foi a mais intensa já registrada no país, segundo informou a agência espanhola de meteorologia Aemet, com dados provisórios. De acordo com a Aemet, o período de 3 a 18 de agosto registrou uma anomalia de 4,6 °C e superou o recorde anterior de julho de 2022, que atingiu 4,5 °C acima do limite. A intensidade é analisada pelo parâmetro "anomalia da onda", diz a agência, que quantifica o quanto as temperaturas máximas se desviaram do limite mínimo necessário para ser considerado uma onda de calor. Desde 1975, foram registradas 77 ondas de calor na Península Ibérica e nas Ilhas Baleares, das quais apenas seis tiveram uma anomalia de 4 °C ou mais. Cinco delas aconteceram a partir de 2019. Temperatura média aumentou 1,69 °C em 60 anos Já o período de 8 e 17 de agosto foi considerado o intervalo consecutivo de dez dias mais quente já registrado na Espanha desde, pelo menos, 1950. "A persistência do calor extremo intensifica sua adversidade. A saúde das pessoas vulneráveis é afetada e o risco de incêndios aumenta", lembrou a Aemet. Com os dados observados e a previsão até o dia 31, o mais provável é que agosto de 2025 figure entre os mais quentes da série histórica. Atualmente, quatro dos cinco agostos com temperaturas mais altas foram registradas nos quatro últimos anos. A única exceção aconteceu em 2003. A Aemet aponta que a temperatura média da Espanha aumentou 1,69 °C desde 1961 até 2024, o que se traduz no aumento dos episódios climáticos anormais. Calor leva a mortes e alimenta incêndios florestais De acordo com estimativa divulgada na última terça-feira pelo Instituto de Saúde Carlos III, mais de 1,1 mil mortes na Espanha foram relacionadas à onda de calor. O fenômeno também alimentou incêndios florestais, que continuam a devastar partes do norte e oeste do país. Nas últimas semanas, as queimadas destruíram mais de 350 mil hectares, o equivalente a cerca de 490 mil campos de futebol, deixando quatro mortos. Cientistas afirmam que as mudanças climáticas estão provocando ondas de calor mais longas, intensas e frequentes em todo o mundo. A agência argumenta que é um fato científico que os verões atuais são mais quentes, longos e intensos do que nas décadas anteriores . "Que quatro das cinco ondas de calor mais intensas tenham ocorrido desde 2019 não é coincidência. Nem todo verão será sempre mais quente que o anterior, mas a tendência de verões mais extremos é evidente. O essencial: adaptação e mitigação das mudanças climáticas", concluiu. Portugal sob risco máximo de incêndios O país vizinho Portugal também enfrenta desafios exacerbados pelo calor. Cerca de 70 municípios portugueses foram colocados em risco máximo de incêndio neste domingo, concentrados principalmente nas regiões Norte e Centro e vários deles próximos à fronteira com a Espanha, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A entidade detalhou em seu site que outros 90 municípios estão em risco "muito elevado". O IPMA prevê que as temperaturas cheguem a 36 °C em alguns pontos do país. gq (AFP, EFE, OTS)

