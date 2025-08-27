Djokovic perde set, mas reage e vai à 3ª rodada do US Open

O lendário sérvio, atual número 7 no ranking da ATP, fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-7 (5/7), 6-3, 6-3 e 6-1, em duas horas e 31 minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

Após perder o primeiro set, Novak Djokovic reagiu e virou a partida contra Zachary Svajda nesta quarta-feira (27) para avançar à terceira rodada do US Open.

Aos 38 anos, Djokovic mostrou uma versão física renovada em comparação à vitória sobre o também americano Learner Tien, no último domingo.

"Nos Grand Slams, quanto mais avanço, mais ganho ritmo. Mas nos últimos anos tem sido um pouco diferente por causa do meu corpo. É mais pesado, tenho que lidar com muita recuperação para estar pronto e jogar no mais alto nível", afirmou 'Nole' após a partida.

Em sua estreia no fim de semana, o sérvio deu sinais de cansaço e lançou dúvidas sobre seu potencial físico na busca pelo seu quinto título no US Open, que o colocaria como o maior vencedor de Grand Slams entre homens e mulheres, com 25 conquistas.

Contra Svajda, número 145 do mundo e 16 anos mais jovem, Djokovic estava muito mais tranquilo em quadra, muito por conta dos problemas físicos que o americano sofreu a partir do segundo set, quando pediu atendimento médico para as duas pernas.