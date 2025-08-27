Diretor-geral da AIEA recebe ameaças e ganha proteção policial especial

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, está recebendo proteção policial especial da unidade Cobra da Áustria após uma ameaça, reconheceu a organização nesta quarta-feira, 27. A unidade de elite, sob o Ministério Federal do Interior da Áustria, lida principalmente com operações antiterrorismo, resgates de reféns e respostas a tiroteios em massa.

"Podemos confirmar que a Áustria forneceu uma unidade Cobra, mas não podemos confirmar de onde veio a ameaça específica", disse o porta-voz da AIEA, Fredrik Dahl.