Diretor-geral da AIEA informa que inspetores chegaram à instalação nuclear no Irã

Os inspetores da ONU começaram a trabalhar nesta quarta-feira (27) na instalação nuclear iraniana de Bushehr, indicou o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). "Estão lá agora", disse Rafael Grossi a jornalistas em Washington. "Hoje estão inspecionando Bushehr", no sudoeste do Irã, acrescentou.

É a primeira equipe da AIEA que entra no país desde que Teerã suspendeu sua cooperação com a agência no mês passado após a guerra de 12 dias com Israel e o bombardeio dos Estados Unidos. A agência iraniana de energia atômica disse anteriormente que os inspetores da AIEA supervisionariam a substituição de combustível em Bushehr, um importante local nuclear no sudoeste do Irã que foi poupado da campanha militar israelense em junho. O Irã não disse se permitiria à AIEA acessar outros locais, incluindo Fordo e Natanz, que foram atacados durante a guerra. Grossi indicou que as discussões sobre a inspeção de outros locais estavam em andamento sem alcançar um acordo imediato.