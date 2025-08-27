Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor da AIEA afirma que inspetores retornaram ao Irã

Autor AFP
Tipo Notícia

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou que uma equipe de inspetores da instituição "retornou ao Irã", a primeira a entrar no país desde os ataques israelenses e americanos contra as instalações atômicas de Teerã. 

O Irã suspendeu sua cooperação com o organismo da ONU após uma guerra de 12 dias com Israel, em junho, ao acusar a AIEA de não condenar os bombardeios contra suas instalações nucleares.

"A primeira equipe de inspetores da AIEA retornou ao Irã e estamos prestes a reiniciar as atividades", disse Grossi em uma entrevista exibida na terça-feira pelo canal americano Fox News. 

"No que diz respeito ao Irã, como você sabe, há muitas instalações. Algumas foram atacadas, outras não", afirmou o argentino.

"Estamos discutindo que tipo de (...) modalidades práticas podem ser implementadas para facilitar a retomada de nosso trabalho lá", completou. 

O anúncio ocorreu no dia em que o Irã participou de negociações com Reino Unido, França e Alemanha em Genebra. Teerã tenta evitar a retomada das sanções que as potências europeias ameaçaram impor com base em um acordo nuclear de 2015 que está paralisado. 

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Qaribabadi, que participou das conversações, disse que é o momento de o trio europeu "tomar a decisão correta e dar tempo e espaço à diplomacia".

A reunião de terça-feira foi a segunda rodada de diálogo com diplomatas europeus desde o fim da guerra de junho, desencadeada por um ataque israelense sem precedentes.

O conflito interrompeu as negociações nucleares do Irã com os Estados Unidos. Também esfriou as relações de Teerã com a AIEA, já que o país culpou parcialmente a agência da ONU pelos ataques às instalações nucleares.

Israel afirma que executou os ataques para impedir que o Irã desenvolva uma arma atômica, uma ambição que Teerã nega.

