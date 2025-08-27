Comissária europeia pede unidade e coragem política frente à tragédia em Gaza

"Estamos em um ponto de virada e chegou a hora de a UE agir de um modo condizente com seu estatuto internacional", declarou em uma entrevista com alguns jornalistas, incluindo os da AFP.

A comissária europeia responsável pela ajuda humanitária, Hadja Lahbib, apelou nesta quarta-feira (27) aos 27 Estados-membros para que tenham "a coragem política de encontrar uma voz forte" sobre a guerra em Gaza, em um momento no qual os países da UE estão divididos quanto à posição a ser adotada perante Israel.

"Chegou o momento de a Europa se expressar com uma única voz sobre Gaza. O que está acontecendo lá me atormenta e deveria atormentar todos nós. Porque é uma tragédia e seremos julgados pela história e pelos nossos netos", acrescentou. "Não podemos ficar de braços cruzados e simplesmente observar como civis inocentes, trabalhadores humanitários e jornalistas são assassinados e morrem de fome", insistiu.

Os ministros das Relações Exteriores da UE devem reunir-se na sexta-feira e no sábado em Copenhague, em um encontro informal onde será abordada a situação em Gaza, embora não se espere que alguma decisão seja adotada.

A ONU e organizações não governamentais denunciam regularmente uma situação humanitária catastrófica na Faixa de Gaza, território sitiado e bombardeado por Israel há quase dois anos, onde vivem mais de dois milhões de palestinos.

"O que é particularmente chocante e triste é que se trata de uma fome que poderíamos ter evitado se nos fosse permitido fornecer nossa ajuda humanitária", sublinhou Lahbib.