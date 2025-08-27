Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Britânico Jack Draper se retira do US Open por lesão

Britânico Jack Draper se retira do US Open por lesão

AFP
O tenista britânico Jack Draper, semifinalista do US Open no ano passado, se retirou do Grand Slam nova-iorquino nesta quarta-feira (27), antes de entrar em quadra pela segunda rodada, devido a uma lesão.

Draper, atual número 5 do ranking da ATP, enfrentaria na quinta-feira o belga Zizou Bergs (N.48), que avança automaticamente para a terceira rodada, informou o torneio.

"Fiz o meu melhor para estar aqui e dar tudo de mim em quadra, mas a dor no meu braço tem sido muito intensa e tenho que fazer a coisa certa e cuidar de mim mesmo", escreveu o britânico em uma publicação em sua conta no Instagram.

Draper, de 23 anos, sofreu uma lesão no braço esquerdo depois de Wimbledon e não pôde disputar os Masters 1000 do Canadá e de Cincinnati, torneios de preparação para o US Open.

Em Nova York, ele reapareceu na segunda-feira com uma vitória em quatro sets sobre o argentino Federico Gómez.

Jack Draper, eliminado na seminal do US Open do ano passado pelo número 1 do mundo e posteriormente campeão, o italiano Jannik Sinner, conquistou este ano seu primeiro título de Masters 1000, em Indian Wells.

