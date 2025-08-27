Autoridades ucranianas se reunirão com membros do governo Trump na sexta-feira, diz Zelensky

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta quarta-feira (27) que vários membros de sua equipe se reunirão na sexta-feira (29) em Nova York com representantes do governo de Donald Trump, como parte dos esforços para encerrar a guerra com a Rússia.

"Serão realizadas reuniões na sexta-feira em Nova York, Estados Unidos, com a equipe do presidente Trump", após "reuniões na Suíça" na quinta-feira, disse Zelensky em seu discurso diário publicado nas redes sociais.