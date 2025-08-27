Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Autoridades ucranianas se reunirão com membros do governo Trump na sexta-feira, diz Zelensky

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta quarta-feira (27) que vários membros de sua equipe se reunirão na sexta-feira (29) em Nova York com representantes do governo de Donald Trump, como parte dos esforços para encerrar a guerra com a Rússia. 

"Serão realizadas reuniões na sexta-feira em Nova York, Estados Unidos, com a equipe do presidente Trump", após "reuniões na Suíça" na quinta-feira, disse Zelensky em seu discurso diário publicado nas redes sociais. 

Esta reunião ocorre após o encontro entre o presidente americano, o líder ucraniano e líderes europeus na Casa Branca na semana passada. 

Após a reunião, Trump disse ter conversado com o presidente russo, Vladimir Putin, e afirmou que o líder do Kremlin concordou em realizar uma reunião bilateral com seu homólogo ucraniano. 

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, concordou em manter conversas entre os aliados com vistas a um futuro acordo para encerrar a invasão russa à Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

