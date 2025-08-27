Ataques russos deixam um morto e dois feridos na cidade ucraniana de Kherson

Uma mulher de 81 anos morreu em um ataque russo contra a cidade ucraniana de Kherson, que também deixou dois feridos, informaram nesta quarta-feira (27) as autoridades locais.

Uma investigação preliminar indica que o Exército russo atacou Kherson, no sul do país, durante a madrugada com disparos de artilharia, informou o Ministério Público da cidade.