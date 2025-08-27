Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque russo com mísseis causa fortes explosões em Kiev

Ataque russo com mísseis causa fortes explosões em Kiev

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma série de explosões foi ouvida em Kiev na noite desta quinta-feira (28). Autoridades alertaram para um ataque russo com mísseis contra a capital ucraniana.

As explosões iluminaram o céu e formaram uma coluna de fumaça. Um jornalista da AFP ouviu sons que indicavam a presença de drones.

Autoridades locais reportaram danos em três bairros de Kiev, que, segundo o prefeito Vitali Klitschko, foi alvo de "um ataque maciço", que deixou quatro feridos.

O chefe da administração militar da capital ucraniana, Timur Tkatchenko, mencionou no aplicativo Telegram "um ataque balístico russo", que causou, entre outros danos, um incêndio em um jardim de infância e em um prédio residencial.

Cerca de 100 moradores buscaram abrigo no metrô, enquanto acompanhavam as notícias pelo Telegram. Vários deles levaram sacos de dormir.

À 1h GMT, um alerta aéreo vigorava em todo o território ucraniano. Fora da capital, a empresa ferroviária do país também reportou "um ataque maciço" da Rússia, que causou cortes de energia no centro do país e atrasos.

Os ataques na Ucrânia e na Rússia continuaram nos últimos dias, apesar da atividade diplomática intensa para tentar encerrar a guerra, iniciada em 2022.

fv-mjw/rsc/arm/am/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar