Ataque israelense mata seis militares na Síria

Seis militares sírios morreram em um ataque israelense perto da capital Damasco na terça-feira, informou a televisão estatal síria nesta quarta-feira.

Desde que uma coalizão islamista derrubou Bashar al Assad em dezembro de 2024, Israel executou centenas de ataques na Síria, país com o qual tecnicamente se encontra em estado de guerra. Paralelamente, iniciou um diálogo com as novas autoridades.