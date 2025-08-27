Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque israelense mata seis militares na Síria

Ataque israelense mata seis militares na Síria

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Seis militares sírios morreram em um ataque israelense perto da capital Damasco na terça-feira, informou a televisão estatal síria nesta quarta-feira.

Desde que uma coalizão islamista derrubou Bashar al Assad em dezembro de 2024, Israel executou centenas de ataques na Síria, país com o qual tecnicamente se encontra em estado de guerra. Paralelamente, iniciou um diálogo com as novas autoridades.

"Seis membros do Exército sírio morreram em ataques com drones da ocupação israelense, que atingiram na terça-feira a região de Kesweh", ao oeste de Damasco, informou a emissora pública.

O Exército israelense não confirmou os ataques.

str-jos/def/eg/cjc/arm/nn/mab/es/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar