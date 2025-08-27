Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque a tiros em escola de Minnesota, no norte dos EUA

Ataque a tiros em escola de Minnesota, no norte dos EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governador do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, informou sobre um ataque a tiros nesta quarta-feira (27) em uma escola católica na cidade de Minneapolis.

"Fui informado sobre um ataque a tiros na escola católica Annunciation e continuarei trazendo atualizações à medida que obtivermos mais informações", escreveu o governador de Minnesota, Tim Walz, no X.

A confirmação do ataque ocorre após uma onda de denúncias falsas sobre ataques armados em várias universidades do país, no retorno dos estudantes das férias de verão.

"Estou rezando por nossas crianças e professores, cuja primeira semana de aula foi arruinada por este horrível ato de violência", disse Walz, sem dar detalhes sobre possíveis vítimas.

O presidente americano, Donald Trump, declarou que foi informado do "ataque trágico".

des/ksb/mel/mar/dd/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar