Americanos não estão felizes com imigração e economia de governo Trump, mostra pesquisa

Os americanos, no geral, não estão satisfeitos com a forma como o presidente dos EUA, Donald Trump, lida com questões como imigração e economia, mas são mais positivos em relação à sua abordagem rigorosa contra o crime, mostra a pesquisa do The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

De acordo com a pesquisa, 81% dos americanos vê o crime no país como um "grande problema" nas grandes cidades - uma preocupação que Trump aproveitou ao mobilizar a Guarda Nacional para o Distrito de Columbia e ameaçar expandir esse modelo para cidades em todo o país. A abordagem do republicano parece estar o ajudando: sua taxa de aprovação geral aumentou ligeiramente, de 40% em julho para 45% agora.