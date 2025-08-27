Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alemanha lança iniciativa para recrutar militares sem retomar serviço obrigatório

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Alemanha lançou nesta quarta-feira, 27, uma iniciativa para atrair mais voluntários ao serviço militar, enquanto o país corre para potencializar suas forças diante da crescente ameaça russa. A medida, porém, é considerada insuficiente por alguns integrantes da coalizão governista. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, Berlim vem modernizando seu exército, com um fundo especial de 100 bilhões de euros destinado a novos equipamentos e atualização da Bundeswehr - as Forças Armadas alemãs.

O chanceler Friedrich Merz aprovou aumento de gastos com defesa e flexibilizou regras de endividamento, afirmando repetidamente que deseja tornar a Bundeswehr "o mais forte exército convencional da Europa".

O governo busca aumentar os recrutas ativos de 181 mil para 260 mil, além de 200 mil reservistas. O ministro da Defesa, Boris Pistorius, ressaltou que a força precisa crescer não apenas em equipamentos, mas também em pessoal, para que a dissuasão contra a Rússia seja efetiva. O plano aprovado pelo Gabinete prevê atrair voluntários sem retomar imediatamente o serviço obrigatório, suspenso desde 2011, oferecendo salários melhores, treinamentos atraentes e flexibilidade na duração do serviço. Questionários sobre disposição para servir serão enviados a jovens de 18 anos a partir de 2026, e exames médicos obrigatórios estão previstos para 2027, sem obrigar o alistamento inicial.

Há tensão na coalizão sobre a possibilidade de retorno ao serviço obrigatório caso não haja voluntários suficientes. Merz afirmou que o governo poderá avançar nessa direção se as metas não forem alcançadas em alguns anos, mas demonstrou confiança de que os números necessários serão atingidos. Aliados conservadores, como o governador da Baviera, Markus Söder, defendem que a convocação obrigatória será inevitável diante da ameaça russa.

Mais tarde, Pistorius participou da inauguração de uma nova fábrica de munição da Rheinmetall em Unterlüß, no norte da Alemanha. A unidade produzirá 350 mil projéteis de artilharia por ano, reforçando a capacidade de fornecimento doméstico. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou que a aliança está sendo desafiada por Rússia e China, mas que Europa e EUA, juntos, estão avançando para fortalecer a produção de defesa. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

