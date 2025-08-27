Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Além do Brasil, Israel teve conflitos diplomáticos com outros países

Antes da rusga diplomática recente com o governo Lula, governo israelense também protagonizou conflitos com a África do Sul, Austrália, França, Espanha, Irlanda e Noruega por causa da sua conduta em Gaza.O Ministério do Exterior de Israel anunciou na segunda-feira (25/08) que estava rebaixando os laços diplomáticos do país com o Brasil, após o governo Lula se recusar a aprovar o enviado do governo de Benjamin Netanyahu para a embaixada israelense em Brasília. Segundo reportagem do jornal Times of Israel, o pedido de credenciamento do diplomata Gali Dagan "foi inexplicavelmente ignorado" pelo Itamaraty. Dagan nunca chegou a ser formalmente rejeitado, mas também não recebeu o sinal verde do Itamaraty – o que, na linguagem diplomática, equivale a uma recusa. Ao fim, Israel acabou anunciando a retirada da indicação e o "rebaixamento" das relações com o Brasil, que passarão a ser conduzidas "em um patamar inferior". Isso já ocorre, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que está sem embaixador no Brasil desde o início do ano, por decisão do governo Donald Trump. Segundo o assessor do Planalto e ex-chanceler Celso Amorim, a ação contra Dagan foi uma resposta ao tratamento dispensado ao embaixador brasileiro Frederico Meyer, convocado no ano passado a se explicar perante autoridades israelenses após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparar a guerra em Gaza ao Holocausto – fala que lhe rendeu o título de "persona non grata". A convocação de Meyer foi considerada humilhante pela diplomacia brasileira, que o chamou de volta e manteve o cargo vago desde então. "Eles humilharam nosso embaixador lá, uma humilhação pública. Depois daquilo, o que eles queriam?", justificou Amorim. De lá para cá, a relação bilateral se deteriorou: o Brasil abandonou a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA) e prometeu juntar-se à África do Sul na ação em que o país acusa Israel de genocídio perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ). "Nós queremos ter uma boa relação com Israel. Mas não podemos aceitar um genocídio, que é o que está acontecendo. É uma barbaridade. Nós não somos contra Israel. Somos contra o que o governo Netanyahu está fazendo", afirma Amorim. Não é a primeira vez que a diplomacia israelense se desentende com outros países por causa da guerra na Faixa de Gaza. O conflito foi deflagrado em 7 de outubro de 2023, após um atentado terrorista liderado pelo grupo palestino Hamas deixar cerca de 1,2 mil mortos em Israel. O próprio Dagan, que deveria assumir a embaixada israelense no Brasil, deixou em 2024 o posto de embaixador na Colômbia após atritos com o presidente Gustavo Petro, crítico da ofensiva israelense. Veja, abaixo, outros países que têm relações estremecidas com Israel. África do Sul Em maio de 2018, a África do Sul tirou seu embaixador de Israel após um confronto violento com forças de segurança israelenses deixar dezenas de palestinos mortos. Desde então, o posto segue vago, e a embaixada foi fechada em novembro de 2023, semanas após o início da guerra em Gaza. Em 2017, parlamentares governistas já haviam adotado uma resolução que pedia o rebaixamento da embaixada em protesto contra a política de assentamentos israelenses no território palestino da Cisjordânia. O país tem uma tradição histórica de simpatia com a causa palestina, já que, no passado, muitos viram o governo israelense como apoiador do apartheid. Há anos, o governo sul-africano tem comparado as políticas israelenses em Gaza e na Cisjordânia com o antigo regime de segregação do apartheid na África do Sul. Israel rejeita essas alegações. Austrália e França Recentemente, Netanyahu acusou a Austrália de "trair Israel" e "abandonar" a comunidade judaica local após o governo de Anthony Albanese barrar a entrada de um político extremista do gabinete israelense. "A história vai lembrar Albanese pelo que ele é: um político fraco que traiu Israel e abandonou os judeus da Austrália", disse o premiê israelense. Em retaliação, Israel revogou os vistos de representantes da Austrália que atuavam junto à Autoridade Palestina. O ministro australiano da Imigração, Tony Burke, viu na ação israelense uma resposta à movimentação de seu país para reconhecer um Estado palestino durante a 80ª reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro. "A força não é medida por quantas pessoas você pode explodir ou deixar famintas", disse Burke em 20 de agosto. O governo de Netanyahu está igualmente incomodado com a sinalização da França de que também deve reconhecer um Estado palestino em setembro. Os líderes de governo de França e Austrália receberam cartas inflamadas de Netanyahu, que os acusa de "jogar gasolina na fogueira antissemita" ao apoiar o pleito dos palestinos, "premiar o terror do Hamas" e atrapalhar os esforços pela soltura dos reféns ainda mantidos em Gaza pelo grupo. Colômbia e Bolívia Em maio de 2024, a Colômbia anunciou o rompimento das relações bilaterais com Israel por causa da guerra em Gaza. O presidente Gustavo Petro acusou Israel de promover um "genocídio" contra o povo palestino, e tem sido desde então um dos mais vocais críticos do governo Netanyahu na América Latina. Em julho de 2025, o país sediou uma cúpula internacional ao lado de Bolívia, Cuba, Honduras, Senegal, África do Sul, Malásia e Namíbia para coordenar ações concretas contra a ofensiva israelense na Faixa de Gaza. Já a Bolívia cortou em 2003 relações diplomáticas com Israel por causa da guerra em Gaza, argumentando que Israel estava cometendo crimes contra a humanidade em Gaza. Espanha, Irlanda e Noruega Em 2024, a Espanha, a Irlanda e a Noruega reconheceram a Palestina. À época, Israel reagiu convocando de volta seus embaixadores. No caso da Espanha, o país é um dos membros da União Europeia mais contundentes em suas críticas à ofensiva israelense na Faixa de Gaza, e tem acusado o governo Netanyahu de promover um "genocídio" no território palestino. O país acabou aderindo à ação que a África do Sul move contra Israel no CIJ. Em maio deste ano, a Espanha pediu a suspensão da venda de armas ao governo israelense, e tem pressionado a União Europeia por medidas retaliatórias mais duras contra Tel Aviv. Já a Irlanda, que aderiu em dezembro de 2024 à ação por genocídio na CIJ, foi retaliada com o fechamento permanente da embaixada em Dublin. A decisão foi criticada à época pelo diplomata israelense Jeremy Issacharoff, que serviu como embaixador em Berlim de 2017 a 2022. "Eu teria encontrado um equilíbrio entre sinalizar a nossa insatisfação e manter o diálogo", disse ele à DW. "Há uma comunidade judaica na Irlanda, há israelenses que vivem ali e trabalham no setor de alta tecnologia, há comércio entre os dois países, a Irlanda também é membro da UE", citou. ra (ots)

