AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2025
Américas
BLACK ROCK CITY (Estados Unidos) - Festival Burning Man 2025 - (até 1 de Setembro)
WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 10H30
(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Diante da sobretaxa de Trump, cafeicultor brasileiro quer evitar entornar a xícara - 12H00
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
BELÉM (Brasil) - Acomodação para a conferência COP30 - (até 21 de Novembro)
(+) MÉXICO (México) - Vice Geraldo Alckmin visita o México - (até 28)
Europa
VENEZA (Itália) - Festival de Cinema de Veneza - (até 6 de Setembro)
SEXTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2025
Américas
(*) CARACAS (Venezuela) - Segunda jornada de recrutamento militar diante da chegada de navios de guerra dos EUA ao Caribe - (até 30)
WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 10H30
SÁBADO, 30 DE AGOSTO DE 2025
Américas
MÉXICO (México) - Posse dos novos magistrados - (até 1 de Setembro)
TERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
BRASÍLIA (Brasil) - Supremo Tribunal Federal começa julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe -
RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB do 2º trimestre - 10H00
QUARTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas - 16H00