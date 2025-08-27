Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 BLACK ROCK CITY (Estados Unidos) - Festival Burning Man 2025 -  (até 1 de Setembro)

 WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) -  10H30

 (+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Diante da sobretaxa de Trump, cafeicultor brasileiro quer evitar entornar a xícara -  12H00

 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista -  (até 30 de Setembro)

 BELÉM (Brasil) - Acomodação para a conferência COP30 -  (até 21 de Novembro)

 (+) MÉXICO (México) - Vice Geraldo Alckmin visita o México -  (até 28)

Europa

 VENEZA (Itália) - Festival de Cinema de Veneza -  (até 6 de Setembro)

SEXTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 (*) CARACAS (Venezuela) - Segunda jornada de recrutamento militar diante da chegada de navios de guerra dos EUA ao Caribe -  (até 30)

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE -  10H30

SÁBADO, 30 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 MÉXICO (México) - Posse dos novos magistrados -  (até 1 de Setembro)

TERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 BRASÍLIA (Brasil) - Supremo Tribunal Federal começa julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe - 

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB do 2º trimestre -  10H00

QUARTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas -  16H00

