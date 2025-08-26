Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Xi Jinping defende ampliação de cooperação bilateral com Rússia em todas as áreas

Xi Jinping defende ampliação de cooperação bilateral com Rússia em todas as áreas

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta terça-feira, 26, que as relações entre Pequim e Moscou são "as mais estáveis, maduras e estrategicamente relevantes entre grandes potências", segundo comunicado do governo chinês. O texto sublinha que Xi defendeu que os dois países aprofundem a confiança estratégica, fortaleçam a cooperação em todas as áreas, defendam conjuntamente sua segurança e desenvolvimento, e unam os países do chamado Sul Global em prol de uma "ordem internacional" mais equilibrada.

Xi se reuniu em Pequim com o presidente da Duma, a câmara baixa da Rússia, Vyacheslav Volodin.

De acordo com a nota oficial, Xi ressaltou que manter o "alto nível do vínculo bilateral atende aos interesses fundamentais dos povos dos dois países e é também uma fonte de estabilidade para a paz mundial".

Volodin, por sua vez, transmitiu a Xi os "os melhores votos" do presidente russo, Vladimir Putin.

Ainda segundo o governo chinês, ele afirmou que, sob a liderança dos dois chefes de Estado, as relações bilaterais "se aprofundaram e produziram resultados significativos".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

CHINA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar