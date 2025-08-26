Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venus Williams vai disputar as duplas femininas do US Open

Autor AFP
AFP Autor
A icônica Venus Williams aceitou o convite para disputar o torneio feminino de duplas do US Open, em parceria com a canadense Leylah Fernandez, anunciaram os organizadores nesta terça-feira (26). 

Aos 45 anos, a americana retornou às competições de simples na segunda-feira, após dois anos sem disputar um Grand Slam.

A mais velha das irmãs Williams venceu um set contra a tcheca Karolina Muchova, 16 anos mais nova e semifinalista de duplas do US Open, antes de ser derrotada após duas horas de jogo que emocionaram a plateia.

"Força, coragem, determinação, classe, perseverança, inspiração... não há palavras suficientes para descrever o quanto estou orgulhosa de você. P.S.: Espero ser como você", parabenizou sua irmã Serena em uma mensagem no Instagram nesta terça-feira.

A ex-número um do mundo, que retornou às quadras em julho após 16 meses de afastamento, não mencionou a possibilidade de competir nas duplas femininas durante a coletiva de imprensa após a partida contra Muchova.

Antes de ficar sem palavras devido à emoção, Venus Williams confirmou sua intenção de não participar de nenhum outro torneio pelo resto do ano devido à sua relutância em viajar para o exterior.

Embora tenha compartilhado sua breve passagem pelas duplas mistas com seu compatriota Reilly Opelka, Williams agora fará dupla com Leylah Fernández nas duplas femininas, torneio que começa na quinta-feira.

A canadense, cujo pai é equatoriano, está na 30ª posição no ranking da WTA e alcançou seu maior sucesso no US Open de 2021, onde foi vice-campeã.

As duas enfrentarão na estreia a dupla formada pela ucraniana Lyudmyla Kichenok e a australiana Ellen Perez, sexta cabeça de chave.

