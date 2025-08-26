Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia reconhece que tropas russas penetraram na região de Dnipropetrovsk

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

A Ucrânia reconheceu pela primeira vez nesta terça-feira (26) que as tropas russas penetraram na região de Dnipropetrovsk (centro-leste), onde Moscou reivindica avanços desde julho.

"Sim, entraram" nesse território, onde "os combates continuam atualmente", declarou à AFP Viktor Tregubov, porta-voz do Exército ucraniano para esta área.

Até agora, a Ucrânia negava qualquer avanço russo nessa região.

O Exército russo, que ocupa cerca de 20% do território ucraniano no leste e sul do país, acelerou seus avanços territoriais nos últimos meses diante das forças ucranianas menos numerosas e menos equipadas.

O grupo Dnipro do Exército ucraniano, responsável por essa zona, assegurou nesta terça-feira que "parou o avanço dos invasores russos" pouco depois de sua entrada na região de Dnipropetrovsk vinda de Donetsk, mais a leste.

As tropas ucranianas "continuam controlando a cidade de Zaporizka", cuja tomada foi reivindicada na segunda-feira pela Rússia, afirmou o grupo.

Foram registradas "operações de combate ativas perto da cidade de Novofedorivka", reivindicada pelo Exército russo em 20 de agosto.

O muito seguido site de cartografia militar DeepState, próximo ao Exército ucraniano, registrou nesta terça-feira a ocupação dessas localidades.

Os avanços russos ocorrem enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deseja pôr fim a esta guerra o mais rapidamente possível, anunciou que está preparando um encontro entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodimir Zelensky.

Mas a Rússia descartou qualquer encontro imediato entre os dois líderes.

O Kremlin exige que a Ucrânia se retire de alguns territórios que controla parcialmente, especialmente a região de Donetsk, como condição prévia para o cessar das hostilidades, o que a Ucrânia rejeita.

Dnipropetrovsk não faz parte das cinco regiões ucranianas (Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia e Crimeia) que a Rússia reivindica como já anexadas.

rússia ucrânia

