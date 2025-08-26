Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump: queremos parar guerra e mortes na Ucrânia, mas sem investimento direto

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou que deseja parar a guerra e as mortes na Ucrânia, mas negou a realização de qualquer investimento direto, durante discurso de abertura em reunião do gabinete do governo na tarde desta terça, 26.

Segundo ele, os EUA estão vendendo milhares de equipamentos militares e armas para a Ucrânia e para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) porque a qualidade da produção americana está entre "as melhores do mundo".

