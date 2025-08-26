Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump pretende ampliar ação da Guarda Nacional

Autor Agência Estado
Donald Trump ordenou nesta segunda-feira, 25, que o Departamento de Defesa assuma um papel maior na aplicação da lei, incluindo com a repressão aos distúrbios civis, ao mesmo tempo em que ameaça ampliar o envio da Guarda Nacional para cidades governadas por seus adversários políticos.

O decreto divulgado pela Casa Branca ontem também formaliza a criação de unidades especialmente treinadas da Guarda Nacional no Distrito de Columbia - onde fica a capital, Washington - e em todos os 50 Estados, que podem ser mobilizadas rapidamente para "garantir a segurança e a ordem".

Nem a Casa Branca nem o Pentágono quiseram comentar o decreto, que veio duas semanas depois de Trump declarar uma "emergência criminal" no Distrito de Columbia e enviar tropas da Guarda Nacional para a capital do país, apesar das objeções de autoridades locais que disseram que a criminalidade na cidade está em seu nível mais baixo em décadas.

Trump tem cogitado a expansão das mobilizações para outras cidades, particularmente redutos democratas, como Nova York, Chicago e Baltimore, afirmando que a criminalidade está fora de controle.

Ontem, Trump disse que poderia "resolver" a criminalidade em Chicago em uma semana, embora tenha hesitado dizer se planejava prosseguir com o envio de tropas para lá.

Embora a Guarda Nacional tenha sido mobilizada temporariamente por governadores no passado para responder a desastres naturais e, ocasionalmente, a distúrbios civis, o decreto cria um papel doméstico muito maior para a força, que poderia ser convocada pela Casa Branca independentemente da escolha das autoridades estaduais.

Ditador

Na Casa Branca ontem, antes de assinar decretos - um deles que criminaliza a queima de bandeiras americanas -, o presidente rejeitou as críticas de que estaria agindo como um ditador ao colocar forças federais em todas as cidades americanas para controlar o crime. No entanto, afirmou que algumas pessoas acreditam que os EUA precisam de um.

"Eles dizem: 'Não precisamos dele. Liberdade, liberdade. É um ditador. É um ditador'. Mas muita gente diz: 'Talvez gostemos de um ditador'", afirmou. Em seguida, moderou suas palavras: "Não gosto de ditadores. Não sou um ditador."

Antes de ser eleito para seu segundo mandato, o republicano havia declarado durante a campanha que planejava ser um "ditador desde o primeiro dia no cargo". (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

