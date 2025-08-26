Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump: países estão se arruinando ao investir em energia verde, espero que voltem para fósseis

Trump: países estão se arruinando ao investir em energia verde, espero que voltem para fósseis

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou críticas a projetos de energia verde, durante discurso de abertura em reunião do gabinete do governo nesta terça-feira, 26. Trump mencionou particularmente projetos de energia eólica, afirmando que são prejudiciais e estavam "arruinando os Estados Unidos", motivo pelo qual pretende acabar com esses projetos.

"Países que investem em energia verde estão se arruinando, espero que também voltem para os combustíveis fósseis", disse. Sem evidências, Trump afirmou que energias fósseis e nuclear são as únicas que "realmente funcionam".

O republicano comentou ainda que o desempenho energético dos EUA é a razão pela qual o país "lidera a China em inteligência artificial (IA)". "Temos muita energia. Mas além de toda energia que temos até agora, temos que aumentar em três ou quatro vezes mais" para manter a liderança em IA, afirmou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar