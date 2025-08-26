Trump: países estão se arruinando ao investir em energia verde, espero que voltem para fósseis

O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou críticas a projetos de energia verde, durante discurso de abertura em reunião do gabinete do governo nesta terça-feira, 26. Trump mencionou particularmente projetos de energia eólica, afirmando que são prejudiciais e estavam "arruinando os Estados Unidos", motivo pelo qual pretende acabar com esses projetos.

"Países que investem em energia verde estão se arruinando, espero que também voltem para os combustíveis fósseis", disse. Sem evidências, Trump afirmou que energias fósseis e nuclear são as únicas que "realmente funcionam".