Trump organizará "grande reunião" sobre Gaza na 4ª feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, organizará uma "grande reunião" na quarta-feira (27) sobre planos para Gaza após a guerra, anunciou seu enviado especial Steve Witkoff. "Temos uma grande reunião na Casa Branca amanhã, presidida pelo presidente, e trata-se de um plano muito completo que estamos elaborando para o dia seguinte", disse Witkoff em entrevista nesta terça-feira (26) à Fox News, sem oferecer mais detalhes.

Ele havia sido questionado se existe "um plano para o dia seguinte em Gaza", em referência ao fim da guerra de Israel no território palestino, iniciada em outubro de 2023. Trump surpreendeu o mundo no início deste ano quando sugeriu que os Estados Unidos deveriam tomar o controle da Faixa de Gaza, desalojar seus dois milhões de habitantes e construir edifícios à beira-mar. O mandatário republicano indicou que os Estados Unidos retirariam os escombros e as bombas não detonadas e transformariam Gaza na "Riviera do Oriente Médio". O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou a proposta, que foi duramente criticada por muitos países europeus e árabes.