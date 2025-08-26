Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump organizará "grande reunião" sobre Gaza na 4ª feira (enviado dos EUA)

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, organizará uma reunião na quarta-feira sobre os planos para Gaza após a guerra, disse seu enviado Steve Witkoff nesta terça-feira (26).

"Temos uma grande reunião na Casa Branca amanhã, presidida pelo presidente, e trata-se de um plano muito completo que estamos elaborando para o dia seguinte", disse Witkoff em entrevista à Fox News, sem oferecer mais detalhes.

bur-bjt/dw/mr/nn/am

Tags

eua

