Trump diz que buscará a pena de morte para qualquer assassinato em Washington

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira (26) que buscará a pena de morte para os assassinatos em Washington, como parte de uma repressão ao que ele considera crimes fora de controle na capital dos EUA.

"Se alguém matar alguém na capital, Washington, D.C., buscaremos a pena de morte. E essa é uma medida preventiva muito forte, todos que a ouviram concordam", disse Trump em uma reunião de gabinete.