Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que buscará a pena de morte para qualquer assassinato em Washington

Trump diz que buscará a pena de morte para qualquer assassinato em Washington

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira (26) que buscará a pena de morte para os assassinatos em Washington, como parte de uma repressão ao que ele considera crimes fora de controle na capital dos EUA. 

"Se alguém matar alguém na capital, Washington, D.C., buscaremos a pena de morte. E essa é uma medida preventiva muito forte, todos que a ouviram concordam", disse Trump em uma reunião de gabinete.

dk/ksb/mr/mar/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua governo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar