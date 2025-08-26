Petróleo recua, entre ameaças ao Fed e incerteza geopolítica

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira (26), afetados pela aversão ao risco nos mercados após a nova ofensiva do presidente Donald Trump contra o Federal Reserve (Fed, banco central americano), a poucas horas da entrada em vigor das tarifas impostas pelos EUA à Índia. O chefe da Casa Branca intensificou sua campanha para tomar o controle do Fed, ao tentar demitir uma diretora do BC americano, o que aponta para um possível conflito legal e semeia dúvidas sobre a credibilidade futura desta instituição, central para a economia americana.

Após este ataque, analistas da Briefing.com descreveram "mercados perturbados" e "uma demanda renovada de valores de refúgio em um contexto de maior incerteza". O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em outubro caiu 2,30%, a 67,22 dólares. E seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês recuou 2,39%, a 63,25 dólares. Paralelamente, "os ataques mútuos entre a Rússia e a Ucrânia continuam" e Kiev "cada vez mais toma como alvo as infraestruturas energéticas russas", ressaltou Carsten Fritsch, do Commerzbank. Teoricamente, isto poderia diminuir as vendas de petróleo cru russo e afetar o abastecimento do mercado, pois Moscou é o terceiro produtor mundial de ouro negro.

Mas "ainda não se observou nenhuma diminuição das exportações através dos portos do mar Báltico", segundo o analista. O principal fator altista no mercado petroleiro seriam sanções adicionais dos Estados Unidos à Rússia. Além disso, a menos que haja uma nova prorrogação de última hora por parte do presidente americano, as tarifa cobradas pelos Estados Unidos sobre os produtos indianos deveriam aumentar 50% na quarta-feira, em represália às compras de petróleo russo.