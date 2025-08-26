Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Autor AFP
PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Manifestantes em Israel pedem acordo sobre reféns antes de reunião de gabinete

=== ISRAEL PALESTINOS ===

TEL AVIV:

Manifestantes em Israel pedem acordo sobre reféns antes de reunião de gabinete

Centenas de manifestantes que pedem o fim da guerra em Gaza e o retorno dos reféns tomaram as ruas de Israel nesta terça-feira (26), antes de uma reunião do gabinete de segurança que pode abordar a retomada das negociações para uma trégua no território palestino.

(Israel Palestinos conflito manifestação, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA 

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

CIDADE DA GUATEMALA:

Polícia liberta reféns em prisões da Guatemala

As autoridades guatemaltecas libertaram na segunda-feira (25) reféns que estavam sob poder de gangues em duas prisões, incluindo uma para menores de idade, em rebeliões atribuídas a represálias pela transferência de líderes de grupos criminosos para uma penitenciária de segurança máxima.

(Guatemala gangues jovens prisão, 490 palavras, já transmitida)

LA PAZ:

Rodrigo Paz promete superar crise na Bolívia sem plano de ajuste severo

A Bolívia não terá um ajuste severo para sair da crise econômica, mas sim um período progressivo de estabilização, afirma o candidato à presidência de centro-direita Rodrigo Paz em entrevista à AFP. 

(Bolívia eleições economia, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

NOVA YORK:

Agentes mascarados nos corredores: o medo toma conta da comunidade imigrante nos EUA

Comparecer a uma audiência no tribunal de imigração de Nova York tornou-se uma roleta-russa para muitos imigrantes, que se veem divididos entre comparecer para dar continuidade ao processo imigratório ou cair na "ilegalidade".

(EUA infância polícia jovens direito imigração, 750 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Governo da França na corda bamba

O governo do centrista François Bayrou enfrenta na França duas semanas de agonia antes do voto de confiança de 8 de setembro, quando defenderá um corte orçamentário que a oposição promete derrubar para dissolver a Assembleia Nacional. 

(França política governo sindicatos orçamento parlamento, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- ORIENTE MÉDIO

RIADE:

Casal Cristiano Ronaldo e Georgina rompe tabus na Arábia Saudita

O casal formado por Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, que acaba de anunciar seu noivado, ilustra uma abertura em dois níveis na Arábia Saudita, onde a convivência fora do casamento é tolerada para estrangeiros, mas continua impensável para os locais. 

(POR ESP ARG gente lazer, 600 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

KATMANDU:

Drones ajudam a limpar o lixo no Everest

No Everest, uma equipe de operadores de drones juntou-se nesta temporada de escalada aos alpinistas e guias no acampamento-base. Sua missão: ajudar a limpar o pico mais alto do mundo.

(Nepal clima meio ambiente contaminação montanhas, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- OCEANIA

SYDNEY:

Austrália expulsa embaixador do Irã por ataques antissemitas

O governo da Austrália expulsou nesta terça-feira (26) o embaixador do Irã, após acusar o país de estar por trás de ataques incendiários antissemitas registrados em Melbourne e Sydney. 

(Austrália racismo Irã diplomacia Israel judeus, 480 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

GENEBRA:

Uma em cada quatro pessoas não tem a acesso seguro à água potável, alerta ONU

Mais de dois bilhões de pessoas no mundo continuam sem acesso à água potável administrada de forma segura, lamenta a ONU em um relatório divulgado nesta terça-feira (26), que alerta para os poucos avanços na direção de uma cobertura universal.

(ONU água saúde, 640 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- TÊNIS

Acompanhamento do US Open

