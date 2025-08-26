Pai de candidato morto a tiros na Colômbia lança campanha presidencial

O pai de Miguel Uribe, candidato presidencial colombiano morto a tiros em um comício político no início deste ano, lançou uma campanha presidencial na terça-feira, 26, no que ele chamou de um esforço para manter vivo o legado de seu filho e construir uma Colômbia mais segura e próspera.

Miguel Uribe Londoño, de 72 anos, anunciou sua candidatura com um discurso do lado de fora do prédio do Congresso na capital, onde seu filho se tornou um senador conhecido, e discursou atrás de um pódio com o logotipo da campanha usado por seu filho falecido.