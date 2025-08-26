Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Naomi Osaka estreia com vitória no US Open

Autor AFP
A japonesa Naomi Osaka, duas vezes campeã do US Open, estreou sem dificuldades no torneio do Grand Slam em Nova York nesta terça-feira (26), com uma vitória convincente por 2 sets a 0 sobre a belga Greet Minnen. 

Osaka, atualmente em 24º lugar no ranking da WTA, derrotou Minnen (106ª) com parciais de 6-3 e 6-4. 

A ex-número um do mundo voltava à ação após sua frustrante derrota no dia 7 de agosto na final do WTA 1000 do Canadá, em Montreal, para a joia local Victoria Mboko. 

Osaka ficou tão frustrada com a virada de Mboko naquele dia que se esqueceu de parabenizá-la em seu breve discurso na cerimônia de premiação. 

Mas nesta terça-feira, ela manteve a calma em vários momentos difíceis da partida contra Minnen, na qual obteve três quebras em cada set. 

"Eu me senti meio nervosa e acho que isso me deixou um pouco negativa, então tentei ser o mais positiva possível", disse ela após a vitória. 

Osaka, campeã do US Open em 2018 e 2020, continua lutando para conquistar um troféu desde a conquista do Aberto da Austrália de 2021. 

Sua próxima adversária será a americana Hailey Baptiste, número 47 do mundo.

