Kneecap cancela turnê nos Estados Unidos por audiência judicial em caso de terrorismo

O grupo irlandês de rap Kneecap cancelou sua turnê pelos Estados Unidos porque um de seus membros deve comparecer a um tribunal britânico para responder à acusação de supostamente apoiar o movimento islamista libanês Hezbollah. "Devido à proximidade de nossa próxima audiência judicial em Londres com a primeira data da turnê, e como o governo britânico continua sua caça às bruxas, teremos que cancelar todas as 15 datas da turnê nos Estados Unidos em outubro", afirmou o grupo em um comunicado publicado nas redes sociais.

"Mas assim que vencermos nosso caso no tribunal, o que faremos, prometemos embarcar em uma turnê ainda maior", acrescenta a nota, que informa que os ingressos devem ser reembolsados. Liam O'Hanna, 27 anos, cujo nome artístico é Mo Chara, foi indiciado em maio após ser acusado de exibir uma bandeira do Hezbollah durante um show no ano passado em Londres. O Hezbollah foi banido no Reino Unido em 2019 e é considerado um crime demonstrar apoio ao movimento pró-iraniano. O Kneecap também ganhou destaque por suas declarações que denunciam a guerra em Gaza e contra Israel.

Em uma apresentação em junho no Festival de Glastonbury, Chara declarou: "Israel é um criminoso de guerra". O grupo foi posteriormente excluído do Festival Sziget de Budapeste porque as autoridades húngaras, próximas a Israel, impediram sua entrada. O Kneecap também apoia os republicanos irlandeses e critica o imperialismo britânico.