Helicóptero cai em lago ao tentar pegar água durante combate a incêndio na França

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Um helicóptero do Serviço Departamental de Incêndios e Salvamento de Finistère caiu em um lago ao tentar pegar água durante o combate a um incêndio florestal na cidade de Rosporden, na França, no último domingo, 24.

Um vídeo registrado por uma testemunha mostra o momento em que a aeronave se aproxima do lago Rosporden para buscar água. Ela toca a superfície e gira algumas vezes sobre o próprio eixo antes de afundar.

De acordo com o jornal francês Le Télégramme, o piloto e um bombeiro estavam a bordo. Eles chegaram a ficar presos nos destroços, mas conseguiram se soltar e nadar até a margem. As vítimas foram levadas ao hospital e não correm risco de morte, mas estavam em estado de choque.

O helicóptero, modelo Morane 29 - frequentemente utilizado no combate a incêndios - foi retirado do lago nesta terça-feira, 26, com a ajuda de outra aeronave, segundo o Le Télégramme. Os riscos de poluição e contaminação da água foram contidos nesta segunda-feira, 25, após o vazamento de alguns litros de óleo e combustível.

Uma investigação foi aberta para determinar as causas do acidente.

