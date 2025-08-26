Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército de Israel diz que câmera do Hamas era o alvo de ataques que mataram jornalistas em Gaza

Exército de Israel diz que câmera do Hamas era o alvo de ataques que mataram jornalistas em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Exército israelense afirmou, nesta terça-feira (26), ter tido como alvo uma câmera operada pelo Hamas em dois ataques que mataram cinco jornalistas no dia anterior, acrescentando que seis "terroristas" também morreram.

Em um comunicado, o Exército israelense afirmou que soldados "identificaram uma câmera posicionada pelo Hamas na área do Hospital Nasser", no sul da Faixa de Gaza, acrescentando que "operaram para remover a ameaça, atacando e desmontando a câmera". 

"Seis dos indivíduos mortos eram terroristas", afirmou, acrescentando que o chefe do Estado-Maior israelense instruiu "a examinar mais detalhadamente várias lacunas", incluindo o "processo de autorização anterior ao ataque".

mj/mib/jsa/ami/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar