EUA envia mais navios ao Caribe para combater tráfico de drogas

Autor AFP
AFP Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviará mais dois navios ao Caribe para combater o tráfico de drogas, informou uma fonte americana nesta terça-feira (26), uma semana após o envio de navios de guerra para perto da costa da Venezuela. 

Um cruzador lança-mísseis, o USS Erie, e um submarino de ataque rápido de propulsão nuclear, o USS Newport News, chegarão à região na próxima semana, informou à AFP uma fonte familiarizada com o assunto, sob a condição do anonimato. 

A mobilização ocorre depois que Trump enviou três navios de guerra para perto da costa venezuelana na semana passada, como parte dos esforços para conter o tráfico de drogas por parte do que seu governo chama de "grupos narcoterroristas". 

O governo Trump aumentou recentemente a recompensa para 50 milhões de dólares (R$ 270 milhões, na cotação atual) por "informações que levem à prisão" do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusado pela Justiça americana de vínculos com o tráfico de drogas. 

Maduro respondeu afirmando que mobilizaria 4,5 milhões de efetivos da milícia, grupo civil subordinado às Forças Armadas, para combater as "ameaças" de Washington.

