Depois da Intel, EUA analisa participações em empresas de defesa

O governo dos Estados Unidos pode se tornar acionista de empresas do setor de defesa, em particular da Lockheed Martin, como fez recentemente com o fabricante de semicondutores Intel, indicou nesta terça-feira (26) o secretário do Comércio Howard Lutnick. "Há uma grande discussão sobre a defesa. A Lockheed Martin obtém 97% de suas receitas graças ao governo americano", destacou Lutnick, em entrevista ao canal de televisão CNBC.

"Basicamente, são um braço do governo dos Estados Unidos", afirmou. O secretário especificou que seu colega da Defesa, Pete Hegseth, e suas equipes, estão "trabalhando nisso" e que "estão considerando" a entrada do Estado americano no capital dos grupos de defesa do país. Contatadas pela AFP, as grandes indústrias de defesa americanas - Lockheed Martin, Northrop Grumman, GE Aerospace, RTX e General Dynamics - não responderam de imediato. A Boeing preferiu não fazer comentários.