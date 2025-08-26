Cerúndolo vence de virada em sua estreia no US Open

Cerúndolo, 19º colocado no ranking da ATP, derrotou Arnaldi (64º) por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 e 6-3, após três horas e 44 minutos de uma batalha árdua na quadra 7, em Nova York.

O argentino Francisco Cerúndolo, tenista mais bem ranqueado da América Latina, reagiu após perder dois sets e derrotou o italiano Matteo Arnaldi na primeira rodada do US Open nesta terça-feira (26).

O argentino de 27 anos, natural de Buenos Aires, nunca havia se recuperado de uma desvantagem de dois sets em um torneio de Grand Slam.

Em uma tarde ensolarada em Flushing Meadows, as perspectivas do argentino não pareciam promissoras quando ele deixou os dois primeiros sets escaparem com um tênis irreconhecível.

Na terceira parcial, Cerúndolo sofreu uma quebra e ficou em desvantagem de 3-1, quando iniciou uma emocionante recuperação com o apoio de dezenas de compatriotas entusiasmados que não pararam de torcer e cantar.

Após ver sua grande vantagem evaporar, Arnaldi jogou a toalha no quinto set, que Cerúndolo dominou desde a quebra inicial até comemorar a vitória desabando na quadra de felicidade.