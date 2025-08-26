Borussia Dortmund renova com o técnico Niko Kovac até 2027

Kovac, que tem passagens por Bayern de Munique, Eintracht Frankfurt, Monaco e Wolfsburg, chegou ao Dortmund em janeiro deste ano.

O Borussia Dortmund anunciou, nesta terça-feira (26), a renovação do contrato do técnico Niko Kovac por mais um ano, até junho de 2027.

Na ocasião, a equipe ocupava a 11ª posição da Bundesliga, mas sob o comando do treinador croata somou 22 dos últimos 24 pontos possíveis e conseguiu terminar entre os quatro melhores do campeonato, garantindo vaga na Liga dos Campeões.

Considerado linha dura, que gosta da disciplina e do trabalho físico, Kovac começou a se destacar como técnico quando foi campeão da Copa da Alemanha à frente do Eintracht, em 2018.

O título o levou ao poderoso Bayern na temporada seguinte, com o qual conquistou a Bundesliga e mais uma Copa, mas uma série de maus resultados levou a diretoria bávara a demiti-lo seis meses após os títulos.

Nesta nova temporada, o Dortmund estreou no campeonato alemão no último fim de semana com um empate em 3 a 3 com o St Pauli, depois de deixar uma vantagem de dois gols escapar nos minutos finais da partida.