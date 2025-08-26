Bia Haddad estreia com vitória no US Open; Swiatek também avança

A tenista brasileira Bia Haddad, número 22 do mundo, venceu a britânica Sonay Kartal (N.51) nesta terça-feira (26) e se classificou para a segunda rodada do US Open. Bia fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 1-6 e 6-1, em duas horas e 14 minutos em Flushing Meadows, Nova York.

Depois de vencer um primeiro set equilibrado, a paulistana de 29 anos foi amplamente superada na segunda parcial. Sem se abater, Bia mostrou eficiência no saque (venceu 70% dos pontos jogando com o primeiro serviço) e reagiu no set decisivo para selar a vitória e a classificação. Sua adversária na segunda rodada será a suíça Viktorija Golubic (N.72), que eliminou a francesa Lois Boisson (N.46). Também nesta terça-feira, a polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo e uma das favoritas ao título, se classificou sem sustos ao derrotar a colombiana Emiliana Arango (N.84).