Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após ameaças de Trump, UE defende seu 'direito soberano' de regulamentar tecnologia

Após ameaças de Trump, UE defende seu 'direito soberano' de regulamentar tecnologia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A União Europeia afirmou, nesta terça-feira (26), que tem o "direito soberano" de regulamentar a tecnologia, em resposta às ameaças de Donald Trump de impor novas tarifas sobre os países que, segundo ele, discriminam as empresas tecnológicas americanas.

Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos atacou vigorosamente os países ou organizações que regulamentam o setor tecnológico.

"Os impostos e a legislação sobre serviços digitais, assim como as regulações sobre mercados digitais, estão projetados para discriminar ou prejudicar a tecnologia americana", escreveu Trump na plataforma Truth Social.

Embora não tenha mencionado diretamente a UE, esta dispõe de um potente arsenal jurídico no campo, como o Regulamento de Mercados Digitais (DMA) e o Regulamento de Serviços Digitais (DSA), que tratam da concorrência e da moderação de conteúdos.

O Reino Unido também aplica um imposto sobre serviços digitais.

A menos que estas "medidas discriminatórias" sejam eliminadas, Trump não descartou impor "tarifas adicionais substanciais" sobre os produtos desses países ou restrições à exportação de tecnologia e chips americanos.

A Comissão Europeia "refutou firmemente" a acusação de que as empresas americanas sejam deliberadamente alvo de suas normas sobre tecnologia digital.

"É um direito soberano da UE e de seus Estados-membros regulamentar as atividades econômicas em nosso território conforme nossos valores democráticos", acrescentou a porta-voz do Executivo europeu, Paula Pinho.

Em junho, Trump cancelou as negociações comerciais com o Canadá em represália por um imposto sobre serviços digitais previsto por Ottawa e direcionado a multinacionais americanas como Alphabet, Amazon e Meta.

Pouco depois, o Canadá anunciou o cancelamento da medida.

cjc/ob/bfi/hgs/mb/lm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar